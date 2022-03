O advogado e professor universitário Vinícius Miguel assinou na manhã desta sexta-feira (25) ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB.

A legenda tem como maior exporente o seu presidente regional, o deputado federal Mauro Nazif, que já foi prefeito da Capital.

Ele deixa o Cidadania, e, em consequência, também “abre mão” de seu posto de direção na agremiação.

Além disso, garante o político que também ocupou secretarias estratégicas na gestão Hildon Chaves (PSDB) em Porto Velho, chefiando tanto a Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD) quanto Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAGRIC), mantém sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia.

“É um momento de felicidade. Entro de cabeça erguida em uma das siglas mais importantes do Brasil, que, em Rondônia, abraça e já abraçou inúmeras autoridades respeitadas e com serviços mostrado na prática”, alegou.

Vinícius Miguel aproveitou para agradecer as pessoas que se envolveram direta ou indiretamente em sua passagem pelo Cidadania.

“Sou extremamente grato a todos que me auxiliaram. Tenho amor, carinho e respeito profundo à legenda, e cito especialmente o presidente nacional Roberto Freire. Que fazer jus à confiança dessas pessoas, mantendo a coerência e lembrando sempre quem eu sou para jamais me perder no meu caminho”, concluiu.

Vinícius Miguel foi candidato ao Palácio Rio Madeira em 2018, pela Rede Sustentabilidade. Encerrou a disputa ainda no primeiro turno em quarto lugar no quadro geral, mas como primeiro mais votado da Capital com mais de 110,5 mil votos no total.

Em 2020, disputou a Prefeitura de Porto Velho, já pelo Cidadania. Ficou em terceiro lugar no primeiro turno numa disputa com outros 14 adversários alcançando mais de 29 mil votos.

“Há maior maturidade política e administrativa experienciada nesses últimos quatro anos. Aprendi muito, demais. Fui atacado, sim, mas recebi mais apoio do que ofensas. Me sinto apto a tentar mais uma vez caso meu nome seja aprovado na convenção”, finalizou Miguel.