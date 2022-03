Na manhã de quarta-feira, 23, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), esteve na cidade de Ji-Paraná, na sede da Emater participando da entrega de equipamentos agrícolas e entrega do Programa Nacional de Crédito Fundiária, “Terra e Crédito para Quem Trabalha”.

Desta vez a Prefeitura do município de Alvorada do Oeste/RO foi beneficiada com uma patrulha agrícola completa composta por uma retroescavadeira, um Trator Escavadeira (PC), 10 resfriadores de leite de 1000 litros, um micro trator com carretinha, uma ensiladeira, uma plantadeira, empacotadeiras e compactadoras de silagem.



O Trator Escavadeira (PC) é fruto de emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel, já os outros equipamentos são através de indicação ao Governo do Estado e vão beneficiar agricultores familiares do município de Alvorada do Oeste.



“Esse maquinário vai fortalecer a região e melhorar a vida dos pequenos produtores rurais e de suas famílias. É sem dúvida uma grande conquista. Quando apresentamos essa demanda para o deputado Luizinho Goebel ele não mediu esforços para garantir o recurso. O resultado do trabalho está dentro da comunidade. Acreditamos que através do apoio aos pequenos produtores rurais, podemos ampliar e melhorar a produção local, gerando assim mais emprego e renda”, ressalta o prefeito Vanderlei Tecchio.



“É motivo de grande alegria e satisfação podermos através do nosso trabalho atender às necessidades da população de Alvorada do Oeste e de toda a nossa Região. Hoje estamos entregando mais uma importante conquista do nosso mandato, desta vez para o município e produtores rurais, que estão recebendo uma patrulha agrícola completa, além de diversos outros itens que irão fortalecer as atividades agrícolas desses produtores. Oferecer condições dignas de trabalho e de vida para o homem do campo é o nosso compromisso. Contem sempre conosco”, disse o deputado Luizinho.