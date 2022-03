A vilhenense Vera Paixão é a nova presidente em exercício da Ordem dos Advogados (OAB) em Rondônia.

A informação foi repassada, através das redes sociais, pelo presidente da entidade, Mário Nogueira, ao comunicar que requereu licença do cargo, sem explicar os motivos.

Na postagem feita no Facebook, Nogueira escreveu: “OAB PASSA A SER PRESIDIDA POR VERA PAIXÃO, DIRETO DE VILHENA. Fechando o mês em que festejamos a mulher e voltamos a nossa atenção aos tão necessários avanços na pauta da mulher ocupando lugares de poder, hoje na sessão do nosso Conselho Seccional da @oabrondonia requeri licença do exercício da presidência e transmiti o cargo para a @paixaomais. Nossa OAB passou a ser presidida por uma grande líder, direto de Vilhena, no extremo sul do nosso estado”.

Atualmente, Vera Paixão é vice-presidente da entidade e faz parte do grupo que comandará a OAB em Rondônia pelo triênio 2022/2024. Ela já presidiu por três vezes a subseção da OAB em Vilhena.