Um motociclista foi detido por policiais militares na noite de sexta-feira, 25, após intensa perseguição por ruas e avenidas no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida Paraná, quando os militares observaram um homem em uma motocicleta praticando direção perigosa no meio da via.

Com isso, ao se aproximarem do suspeito, ele arrancou bruscamente e empreendeu fuga alucinada infringindo todas as leis de trânsito colocando sua vida em risco e de terceiros.

Contudo, após intensa perseguição por diversas ruas e avenidas, o motoqueiro foi abordado e detido.

Indagado porque fugiu, o rapaz disse que não era habilitado por isso empreendeu fuga. Ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual o resultado deu negativo.

Porém, diante do fato, o jovem foi levado para a delegacia e Polícia Civil e a motocicleta apreendida e entregue na Ciretran.