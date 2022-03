Em vídeo divulgado nas redes sociais e enviado à redação do Extra de Rondônia, o prefeito José Ribamar (PSB) agradeceu o governador Marcos Rocha pelos recursos de mais de R$ 12 milhões que o Estado disponibilizou para investimentos em Colorado do Oeste.

De Porto Velho, onde participou do II Seminário de prefeitos e vereadores nesta sexta-feira, 25, Ribamar anunciou que o município recebeu R$ 12,2 milhões para investir em 7,5 km de asfalto do programa “Tchau Poeira” e no Cofinanciamento das Ações Sociais no município.

Ele aproveitou a oportunidade para também agradecer o trabalho do da equipe que o acompanhava e do Secretário-Chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves.

“Nossa gratidão ao Governador Marcos Rocha pelas ações municipalistas que, com certeza, promoverá mais qualidade de vida a nossa população. Um agradecimento especial ao secretário Júnior Gonçalves pelo importante trabalho que vem realizando no Governo em prol do nosso município. Agradeço ao Vereador Tiago e Secretário Flávio por estarmos juntos nesta tarde importante para o nosso município. Que Deus continue abençoando grandemente a todos nós”, destacou.

Em tempo, o prefeito comentou, de forma breve, as dificuldades que o município enfrentou durante o pico da pandemia. “Foram dois anos de muita dificuldade, mas a gestão procurou desenvolver mecanismos para que, com sabedoria, inteligência, criatividade e estratégia econômica, superar essa pandemia. E, agora, nós estamos realmente colhendo os frutos com muitos recursos para Colorado do Oeste”, encerrou.

