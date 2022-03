A primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, assinou neste sábado ficha de filiação ao União Brasil, maior legenda do País criada pela fusão do Democratas e o PSL.

Um megaevento foi realizado na Talismã 21 para receber os integrantes das futuras nominatas de prováveis candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Ieda foi convidada pelo governador Marcos Rocha a disputar uma cadeira no Parlamento rondoniense.

Uma das mais aplaudidas no local, Ieda Chaves foi elogiada pelo trabalho humanizado que tem realizado nestes últimos cinco anos ao lado do prefeito Hildon Chaves. Em entrevista, ela disse que ao longo desses anos, observando e ajudando a gestão do prefeito, entendeu com maior clareza a importância da política na vida das pessoas. “Com o salário doado por ele, conseguimos, com a ajuda de amigos e voluntários, transformar a vida de muitas famílias. Mas, é preciso fazer muito mais. Por isso, foi com imensa alegria que recebi o convite de fazer desta família que tem um nome muito grande: união.

Para a primeira-dama, a palavra união remete ao sentimento de igualdade, pluralidade, tolerância e respeito a todos. Ieda Chaves empunha várias bandeiras de luta pelo tratamento digno, humano e respeitoso para com todas as pessoas. Em seu discurso, o prefeito Hildon Chaves lembrou desse trabalho ao explicar a importância do apoio voluntário a dezenas de famílias que perderam seus empregos e fontes de renda como consequência da pandemia do novo Coronavírus.

Sobre o convite do governador Marcos Rocha, Ieda aceitou o desafio de concorrer a Assembleia Legislativa, mas explicou que fará o anúncio oficial em data posterior.