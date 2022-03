R.S.J., de 30 anos, suspeito de matar o pedreiro Edson Ribeiro, de 41 anos, com 15 facadas, em Colorado do Oeste, foi preso na mesma noite após busca incansável por policiais militares.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, após o crime ocorrido na Praça das Lanchonetes, Leia (AQUI) no centro de Colorado, a guarnição que atendeu a ocorrência identificou o suspeito e com apoio de policiais militares do Setor de Inteligência passaram a fazer buscas pelo criminoso em possíveis endereços que ele poderia estar.

Contudo, o suspeito foi encontrado e preso na casa da mãe dele no bairro Bela Vista (antigo bairro Mutirão).

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde está a disposição da Justiça.