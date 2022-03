A Sicoob Credisul estará com um stand na Parecis SuperAgro 2022, feira de tecnologia e negócios que acontecerá de 29 de março a 1º de abril, em Campo Novo do Parecis (MT), região Centro-Oeste do Mato Grosso.

A feira será realizada no Parque de Exposição Odenir Ortolan com mais de 150 expositores e estimativa de 5 mil visitantes por dia.

Promovida pelo Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, a feira funciona como uma vitrine de tecnologia, com apresentação do que há de mais moderno na atualidade para o agronegócio. Durante o evento, a Sicoob Credisul atenderá com produtos e serviços voltados para o agronegócio, com taxas e condições especiais. O produtor rural poderá adquirir consórcio para compra de maquinário ou material genético; contratar seguro para a sua plantação; ou adquirir linhas de crédito para impulsionar o seu negócio; além de outros tipos de serviços, como a maquininha Sipag.

Visite o stand da Sicoob Credisul na Parecis SuperAgro 2022 e saiba mais sobre a cooperativa no site www.sicoobcredisul.com.br . Acesse também as redes sociais Facebook e Instagram.