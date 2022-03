O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PSB) defendeu junto ao Governo do Estado e aos poderes Legislativo e Executivo a importância de criar mecanismos de acesso à rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Lazinho da Fetagro indicou a necessidade de ser implantado um link de acesso nas páginas oficiais e/ou websites destes poderes, direcionando as mulheres vítimas a canais específicos de proteção, acolhimento e denúncia.

“Ações eficientes que contribuam para proteger a mulher e permitir que ela tenha acesso a esses canais da rede de proteção são importantes. Todas as medidas que contribuam de alguma forma para que a mulher denuncie, são bem vindas. Um acesso direto nas páginas oficiais dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pode trazer um socorro necessário além de encurtar o caminho percorrido pela denúncia. Acredito que precisamos nos unir para que a violência seja combatida, por isso a sugestão de que o acesso seja na página de cada poder”, ressaltou o deputado.

Atendimento às vítimas de violência sexual

Governo do Estado e Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia (SESAU) receberam do deputado Lazinho da Fetagro pedido para viabilidade de sala adequada e equipada com cadeira ginecológica nas unidades de Instituto Médico Legal (IML), para atendimento das mulheres vítimas de violência sexual.

Lazinho diz que é preciso entender como prioridade esta demanda, dando a importância necessária para retirada do ambiente intimidador que meninas e mulheres, dilaceradas emocionalmente e fisicamente, são obrigadas a se sujeitar.

“Diante de relatos e constatações, é mais do que imediata a necessidade de assegurar espaços adequados, não apenas uma sala específica, mas devidamente equipada, visualmente acolhedora, para atendimento da vítima nas situações de violência sexual, para que ela se veja num ambiente humanizado e acolhedor”, observou Lazinho que ainda reforçou: “o combate à violência contra a mulher e a cobrança por políticas públicas em defesa da mulher sempre farão parte de nossas pautas”.