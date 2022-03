O Ministério de Educação (MEC), através da Portaria Ministerial 662, desde 2015, avalizou a Faculdade Santo André (FASA) a funcionar, abrir cursos e ampliar a abertura de novas Pós-Graduações.

A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em julho de 2015 e até permitiu que a instituição aumentasse o rol de cursos de especialização lato-sensu em diversas áreas nos anos seguintes.

Reconhecida como uma das poucas faculdades na região com prioridade em cursos na área de Educação, com dezenas de turmas formadas nos últimos anos, a FASA abriu a especialização no curso de Educação Superior e Gestão Escolar.

Para este ano de 2022, a faculdade está com inscrições abertas para a Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia. Os interessados podem procurar a secretaria da faculdade para garantirem suas vagas.

Além dos cursos na área de Educação, a FASA oferece especializações em Direito, Psicologia, Administração, Contábeis, Saúde, Serviço Social, Comunicação Social/Jornalismo, Engenharia, Georreferenciamento, Agronegócio e Perícia Criminal.

Em relação aos cursos de Graduação, a faculdade está com turmas em pleno andamento nos cursos de Direito e Pedagogia. Em breve, serão abertos vestibulares agendados para Direito e Pedagogia com turmas para iniciar estudos no segundo semestre deste ano.

Maiores informações através do número (69) 98118-0306, pelo site www.fasaro.com.br ou diretamente na secretaria da faculdade, localizada nas imediações da praça do Residencial Orleans.