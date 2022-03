O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) decidiu suspender nesta terça-feira os jogos de ida da semifinal do segundo turno do Campeonato Rondoniense 2022.

A decisão foi tomada através da Portaria 001/FFER/2022 com o intuito de aguardar a decisão do julgamento dos recursos do Rondoniense e União Cacoalense no TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia).

Visto que o resultado sobre a matéria a ser apreciada no recurso poderá interferir na classificação e na ordem dos confrontos da fase seguinte da competição.