Nesta quarta-feira (30), Douglas Vaz, CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, assume a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (SINDUSCON-ES), entidade que está chegando aos 90 anos de atuação no Estado do ES.

Vaz, que atua a mais de 45 anos no mercado imobiliário dos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo, é uma referência no desenvolvimento urbano, tendo lançado mais de 120 empreendimentos ao longo de sua carreira.

O novo presidente assumirá um órgão de grande impacto, fomentador da construção civil da região, que correspondeu a 4,5% do PIB e, em 2019, gerou R $5,1 bilhões em receita. O PIB da construção cresceu 35,1% em 2021 e o setor gerou 4,6 mil postos formais de trabalho em toda a região do Espírito Santo.

Além disso, a atuação forte do órgão impactou diretamente na geração de 52 mil empregos diretos e 139 mil trabalhadores indiretos. Em 2020, foram R $90,7 milhões em massa salarial, gerando uma média salarial de R $1,9 mil por trabalhador.

A cerimônia de posse da presidência acontecerá no hotel Comfort Suítes, em Vitória, Espíito Santo. A gestão da nova diretoria começa neste ano e segue até 2025.