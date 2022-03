Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (29), durante um acidente na BR-364, no Km 672, envolvendo um carro e um ônibus de viagem, no município de Candeias do Jamari.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem que ocupava o veículo de passeio, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda não há informações de dinâmica do acidente. Não há feridos no ônibus, segundo a equipe da PRF, que está no local.

O trânsito está parcialmente fechado em decorrência do acidente e policiais fazem o balizamento para dar fluidez ao trânsito.