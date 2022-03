O lançamento da Central de Abastecimento de Rondônia (Cearo) que ocontece nesta quinta-feira (31) representa um marco para o agro rondoniense, que passará a contar com o primeiro espaço criado para concentrar e facilitar a comercialização da produção agrícola do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a Cearo está instalada no Distrito Industrial em Porto Velho.

A conquista faz parte da meta prioritária do Plano Estratégico do Governo de Rondônia, onde o governador do Estado, Marcos Rocha, destaca ações que possam gerar condições para que os pequenos produtores rurais se tornem grandes, e os grandes fiquem maiores ainda, pois com o setor fortalecido há mais geração de empregos e mais qualidade de vida.

No espaço onde funcionará a Cearo já encontra-se construído um galpão de 2.500 mil metros quadrados para recepcionar a produção do campo. O local conta ainda com guarita, sala de motoristas, almoxarifado, sala do administrativo, refeitório, ambulatório e três áreas com banheiros.

‘‘Esse era um sonho dos rondonienses, esperado por muitos anos, e como nesta gestão foi colocado como projeto prioritário, foram feitos os investimentos e chegamos a fase de instalação da Cearo, que entra para a história de Rondônia. A agricultura familiar ganha muito com a Central de Abastecimento, e assim o Estado avança na garantia da segurança alimentar não só de Rondônia como de outros Estados e até para outros países’’, pontua o titular da Seagri, Evandro Padovani.

Os impactos positivos da Cearo para o agro rondoniense também foram pontuados pelo coordenador da agropecuária da Seagri, Janderson Dalazen. ‘‘Existem várias centrais de abastecimento no Brasil, e Rondônia não tinha nenhuma. Dessa forma, a Cearo é uma iniciativa de extrema importância para o Estado, especialmente para o hortifrutigranjeiro. Por meio da Cearo, os produtores de todos os estados terão a oportunidade de comercialização direta com supermercados da região e com a população geral’’.

‘‘Além de concentrar e organizar os produtos que antes vinham de outros, antes cada supermercado deveria buscar os produtos em outras regiões do país, e vão passar a encontrar dentro da Capital, e isso ajuda também a regular preços para ser mais justo para quem está comprando’’, completa.

O coordenador ainda anunciou que a Cearo terá um banco de alimentos, onde todos os alimentos que não atende os critérios para comercialização, mas que atendem os critérios sanitários para consumo serão destinados a instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

PRIMEIRA FASE

A Seagri está trabalhando na licitação da reforma e pintura do galpão e na contratação da empresa que vai prestar consultoria para definir a modelagem de governança da Central. Depois que for apontado o modelo de gestão da Cearo, o espaço será estruturado ainda mais para expandir a capacidade de fomentar o setor agrícola rondoniense.

Mas já nesta primeira fase de instalação, o local está apto para executar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Durante o lançamento da Cearo, haverá a primeira entrega deste programa.

Estima-se a comercialização de mais de R $40 mil em produtos da agricultura familiar, onde o Estado compra dos pequenos produtores e distribui para entidades de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante todo o ano de 2022, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem uma previsão de cerca de R $4 milhões que serão utilizados para os 52 municípios de Rondônia.

Durante a cerimônia, também haverá a apresentação de projeção da Cearo no futuro.