O ICOM (Índice de Confiança do Comércio) recuou 0,2 ponto em março, ao passar de 87 para 86,8 pontos, apontam dados do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) divulgados nesta quarta-feira (30).

Mesmo com o resultado negativo, o indicador subiu 0,5 ponto na comparação trimestral, primeira alta depois de seis meses de quedas consecutivas.

Para Rodolpho Tobler, economista do Ibre, a estabilidade é resultado da combinação da expressiva alta do índice que mede o volume de demanda no momento presente e da intensa queda das expectativas em relação aos próximos meses.

“É preciso cautela, dado que a alta do Índice de Situação Atual recupera apenas 31% das perdas acumuladas nos sete meses anteriores. Pelo lado das expectativas, a queda mais intensa pode ter sido influenciada pelo aumento da incerteza ao longo do mês, em especial aquelas relacionadas aos desdobramentos da Guerra”, destaca Tobler.

De acordo com o pesquisador, o patamar da confiança continua baixo e ainda não é possível imaginar uma recuperação mais consistente nos próximos meses, dado o cenário macroeconômico negativo e a provável manutenção de níveis elevados de incerteza.

Em março, houve queda em quatro dos seis principais segmentos do setor. O resultado negativo no mês foi influenciado pela piora do IE-COM (Índice de Expectativas), que caiu 10 pontos, chegando a 86,4 pontos, menor patamar desde março de 2021 (70,2 pontos). Já o ISA-COM (Índice de Situação Atual), subiu 9,5 pontos, ao passar de 78,1 pontos para 87,6 pontos, maior nível desde novembro de 2021 (88,3 pontos).