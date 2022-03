O fato foi registrado na delegacia de Polícia Civil, por policiais militares nesta terça-feira, 29, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi informada que numa casa na Rua Mato Grosso, no bairro Parque Novo Tempo, um filho havia agredido a mãe.

Com isso, a guarnição foi ao local e em contato com a vítima contou à polícia que seu filho havia discutido com a irmã e com raiva a agrediu com empurrões, além de quebrar utensílios da casa.

O rapaz confirmou aos policiais o que a mãe havia dito.

Diante dos fatos, ele foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.