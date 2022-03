Incidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 30, na Avenida Liliana Gonzaga, próximo ao parque de exposição, no bairro Bela Vista, em Vilhena,

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela via citada, quando por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle do veículo e caiu.

Na queda, o motoqueiro sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).