Uma mulher desconfiada que estava sendo traída pelo seu marido, flagrou o homem tendo relações sexuais com um morador de rua.

O caso ocorreu nesta semana em Porto Velho, no bairro São Cristóvão.

Segundo informações há algum tempo a mulher desconfiava do marido pela forma que ele agia e com as constantes “saídas discretas”. Durante um dos passeios a mulher seguiu o marido e o encontrou tendo relações sexuais com um morador de rua, em um local escuro pelo centro da cidade.

De acordo com testemunhas a esposa ficou totalmente assustada com o que viu e não conseguiu conter o desespero.

As testemunhas tentaram acalmar a esposa traída, que estava extremamente abalada com a cena. Na última semana, um caso semelhante aconteceu em Planaltina (DF), chocou todo o país. Um personal flagrou a própria esposa mantendo relações sexuais com um morador em situação de rua.