O senador Marcos Rogério (PL) anunciou a ampliação de 48 vagas de medicina para a faculdade UNESC em Vilhena. O curso contava com 50 vagas anuais e agora passa a oferecer 98 vagas anuais.

A faculdade de medicina em Vilhena é a única do estado que foi implantada conforme a Lei do Programa “Mais Médicos” e oferece 10% das vagas, através de bolsa integral, para alunos da rede pública de ensino das cidades da região Cone Sul de Rondônia.

A implantação da faculdade iniciou através de edital do MEC em 2013 e foi efetivada em 2018, quando o curso realizou o primeiro vestibular.

O pedido do aumento de vagas teve início em 2019, passando por diversas fases e visitas de inspeção, sendo negado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2020, e, após recurso ao Conselho Nacional de Educação, teve parecer favorável, porém aguardou 7 meses por homologação do MEC.

A ação do senador Marcos Rogério (PL) foi fundamental para que fossem realizadas várias audiências no MEC e no Ministério da Saúde para demonstrar as condições do SUS na região, acompanhado do ex-secretário de saúde de Vilhena, Marco Vasques, que foi responsável por expor os dados técnicos para as equipes dos ministérios.

Conforme o senador, “Vasques foi fundamental e fez um trabalho brilhante para mostrar a realidade do SUS em Rondônia e a importância do curso de medicina para o Cone Sul”.

Em fevereiro deste ano ocorreu a última audiência no MEC, com a presença do senador, Vasques e equipe técnica do MEC, quando a UNESC foi representada pelo advogado Antônio Carlos do Nascimento e houve o compromisso assumido pelo então Ministro da Educação de finalizar o processo. O despacho autorizando as vagas foi assinado em 25 de março e publicado no Diário Oficial da União em 28 de março.