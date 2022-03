Uma bicicleta da marca Lotus, modelo Angel, nas cores preto/azul/rosa, furtada no mês de janeiro de 2022 – foi recuperada por policiais militares na quarta-feira, 30, durante patrulhamento no residencial Maris Moura, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 101-08, quando os militares observaram um homem identificado posteriormente pelas iniciais L.A.P.A., trafegando com uma bicicleta com as mesmas características de uma que havia sido furtada em janeiro deste ano em uma residência, e era de conhecimento dos policiais.

Com isso, o suspeito foi abordado e confirmado pelos militares que se tratava do veículo com registro de furto.

Indagado, o rapaz contou à polícia que havia emprestado a bicicleta de um colega de serviço e levou a guarnição ao endereço do amigo, na Rua 1801, no bairro Bela Vista.

No local os PMs encontrartam A.A.S., que confirmou a versão apresentada por L., e relatou comprou a bike por R$ 400,00 – de uma pessoa que o encontrou na praça do setor 19 no mês de fevereiro e não soube precisar o dia e se recusou a revelar o nome da pessoa que havia vendido o veículo para ele.

Na casa do receptador a polícia encontrou na cozinha um invólucro contendo dois gramas de substância aparentando ser maconha.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

A vítima foi localizada e reconheceu a bicicleta como sendo de propriedade.