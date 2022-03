A diretoria da Sicoob Credisul realizou na manhã de sábado, 26 de março, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) com os delegados de cada unidade da cooperativa.

Na reunião, foi aprovado o modelo de distribuição das sobras referentes a 2021, que foi apresentado aos cooperados nas pré-assembleias. O encontro aconteceu na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura, em Vilhena (RO).

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, destacou o crescimento da cooperativa e a credibilidade conquistada ao longo dos 22 anos. “Estamos no caminho certo. Tivemos todas as propostas apresentadas aprovadas. Esclarecemos todas as dúvidas dos delegados. Nossa cooperativa está fazendo 22 anos. Agora caminhamos para uma maturidade. E essa maturidade vem melhorando nossa governança, o que acaba refletindo em nosso atendimento. É um ciclo virtuoso”, disse.

Para Erondi Souza de Almeida, cooperado da Sicoob Credisul há 18 anos e delegado por dois mandatos, o sucesso da cooperativa se deve a competência e ousadia dos gestores. “Escolhi a Sicoob Credisul pela acessibilidade. Quando mais precisamos fomos atendidos. Essa foi minha primeira experiência com a cooperativa. Me coloquei como delegado por acreditar nas pessoas que estavam à frente da gestão do sistema. E a Pré-Assembleia confirmou isso, este ano tivemos um crescimento espetacular, mesmo com as dificuldades da pandemia”.

Ieda Nicolau, gerente de Governança da cooperativa, ressaltou o compromisso da instituição financeira. “Consideramos que tanto a pré-assembleia quanto a AGO foram bem sucedidas, transparentes e contou com a participação expressiva dos cooperados. O resultado reafirmou a confiança e prestígio da Sicoob Credisul, imprescindível para a sustentabilidade do empreendimento cooperativo”.

Após a reunião, os delegados juntamente com cooperados participaram de um almoço de confraternização no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG). Confira todas as matérias no site www.sicoobcredisul.com.br .