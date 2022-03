Encontro promovido por políticos importantes o Estado de Rondônia no início da semana chacoalhou o tabuleiro da sucessão estadual e deve ter acendido a luz de alerta no grupo que tenta levar o governador Marcos Rocha à reeleição em Rondônia.

A reunião realizada entre Jaqueline Cassol (PP), Léo Moraes (Podemos) e Marcos Rogério (PL), apesar de não ter tido caráter decisivo em termos de aliança, aponta pelo menos para um alinhamento entre forças políticas da direita, com poder de fogo suficiente para tirar a tranquilidade do atual Chefe do Executivo, Marcos Rocha.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com um participante do encontro, o advogado e secretário geral do PP, Luiz Paulo, o qual declarou que não houve nenhum acordo definitivo entre os três líderes políticos, mas sim uma “aproximação”, e agora a próxima movimentação do grupo irá indicar em que direção irá essa tendência.

Os próximos lances desse jogo devem acontecer a partir de Brasília (DF), mais especificamente do Palácio do Planalto, com a decisão de qual dos grupos terá o apoio do Jair Bolsonaro, posto que ambos os lados dispõem de aliados do presidente, que está transformado no fiel dessa balança.

Isso se não houver ainda mais uma ala direitista disposta a ingressar neste confronto, encabeçada por Expedito Junior e tendo como candidato à sucessão o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

Ou seja, a direita de Rondônia se embaralhou toda nesta reta final de definição de candidaturas à sucessão estadual, e neste momento quem ficou em situação delicada foi o governador Marcos Rocha, que poucos dias atrás havia dado uma demonstração de força com a adesão do prefeito Hildon Chaves, de Porto Velho, ao seu projeto, mas que agora assiste ao racha dos direitistas no Estado fincando na dependência de uma decisão de Bolsonaro para ver se consegue manter o mesmo fôlego do que tinha no início do mês.