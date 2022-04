Acidente envolvendo um carro Fiat Siena e um cadeirante aconteceu na noite desta sexta-feira, 1, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Avenida Paraná, sentido aeroporto, quando no cruzamento com a Rua 830, colidiu com o cadeirante que tentava atravessar a via.

No choque, o cadeirante sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).