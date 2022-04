Acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 1, no cruzamento da Avenida João Bernal, com a Rua Dios Bispo de Souza, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da bicicleta seguia pela Avenida Dios Bispo, quando no cruzamento com a João Bernal colidiu com o carro Toyota Corolla, no qual o motorista transitava sentido BR-364.

Na colisão, a ciclista fraturou uma das pernas, entre outros ferimentos. Ela foi socorrida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.