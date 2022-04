Instalada no ano passado em Vilhena, a usina de asfalto concedida pelo governo Marcos Rocha ao Cone Sul estabelece um novo marco na história da administração pública regional no que diz respeito a obras de infraestrutura.

A avaliação é do deputado Luizinho Goebel (PV), que em entrevista ao Extra de Rondônia, destacou o início das ações do empreendimento, com realização de serviços de tapa-buraco em rodovias estaduais da região, assim como na malha viária urbana de algumas cidades.

Esta é a primeira etapa do desenvolvimento do trabalho da usina, que mesmo em fase de ajustes e adaptações já vem atuando no Sul do Estado e fazendo a diferença.

Na segunda etapa, que também já está começando a ser implementada, será feito recapeamento de asfalto, o que acontece atualmente em Vilhena e Cabixi.

Depois, num outro momento, iniciam-se as obras de pavimentação nova, dentro das possibilidades da usina e da disponibilidade de recursos para tanto.

“É um empreendimento de grande valia, que trará um tremendo retorno em termos de desenvolvimento e aplicação mais racional de recursos, e uma conquista extremamente relevante para a nossa região”, destacou o deputado, que enviou ao site imagens de serviços que estão sendo efetuados na RO 391 para exemplificar suas afirmações.