O Governador Marcos Rocha anunciou, na tarde desta sexta-feira, 1, que permanece no União Brasil, partido que surgiu através da fusão entre o DEM e o PSL.

A assessoria do Governador classificou como ataque oposicionista a história que tem circulado nos bastidores de que ele estaria se desligando da legenda que é presidente do diretório estadual.

Os rumores de que Marcos Rocha migraria para outra legenda começaram após o ex-juiz Sérgio Moro ter anunciado filiação ao União Brasil.

“O Governador Marcos Rocha tem uma aliança antiga com o presidente Bolsonaro, desde a época em que presidente ainda era militar da ativa. A permanência do Governador no União Brasil é o resultado de uma conjuntura que foi costurada pelo próprio Presidente da República, somado ao empenho da palavra do Governador, que já se comprometeu com a executiva nacional. Quem o conhece sabe que ele cumpre o que promete”, disse um assessor do chefe do poder executivo estadual.