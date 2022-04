A empresa B. P. CONSTRUTORA E METALURGICA MORAES LTDA – ME., com CNPJ n° 29.173.122/0001-61 torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM)/Coordenadoria de Recursos Hídricos (COREH) a Outorga do Direito de Recursos Hídricos para captação superficial de água.