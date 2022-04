Mais de duas décadas após ter exercido mandato eletivo, o atual presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) aqui em Rondônia, Salatiel Rodrigues, tentará retornar ao exercício da política formal, devendo disputar uma das cadeiras à Câmara Federal, caso o PL, partido ao qual filou-se esta semana, o confirme na disputa na convenção partidária.

Tendo sido vereador em Vilhena entre 1.997 e 2.000, e tentado chegar à Assembleia Legislativa em 1.998, Salatiel havia se afastado da política para dedicar-se de corpo e alma ao cooperativismo, tendo alçado a OCB de Rondônia a patamares elevados, graças ao senso de liderança e contando com uma equipe de apoio muito focada nas ações.

Hoje o Estado é referência no setor em toda a região Norte, e um dos poucos do país que conta com cooperativas em 100% dos seus municípios.

A experiência acumulada neste setor poderá a partir do próximo ano ser direcionada ao estabelecimento de políticas públicas para o desenvolvimento da economia de Rondônia, caso o projeto político de Rodrigues se encaminhe de acordo com o planejado.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Rodrigues explicou que, caso obtenha mesmo a confirmação de seu partido para a disputa, vai levar ao eleitorado uma proposta de trabalho focada em cinco eixos: Logística, Pesquisa e Tecnologia, Industrialização, Desburocratização e Regularização Fundiária, além de valorização das instituições representativas de classe.

“Com isso em debate, quero contribuir no desenvolvimento do estado e defender os setores do cooperativismo, associativismo e produtivo em qualquer escala, além de propor ações para saúde, educação, segurança, esporte, cultura, turismo e Lazer, partindo dos princípios constitucionais”, afirmou o pré-candidato ao site.