Na tarde deste sábado, 2, o Grêmio venceu o Ypiranga por 2 a 1 e assim conquistou o título do Campeonato Gaúcho pela quinta vez consecutiva. O Tricolor já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, e confirmou a conquista na Arena lotada com gols de Rodrigues e Bruno Alves.

Apesar de dominar as ações, a primeira etapa não foi tranquila para o Tricolor Gaúcho. O gol que abriu o placar saiu apenas aos 45 minutos, quando Bruno Alves completou de cabeça dentro da área e mandou para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Grêmio controlou a partida e ampliou o placar aos 29 minutos quando Rodrigues aproveitou o rebote do goleiro após cobrança de falta. O Ypiranga ainda diminuiu no minuto seguinte, com o artilheiro Erick, mas não foi o suficiente para evitar o título do Tricolor.