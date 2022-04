Um homem identificado por Luis Fernando Meneses da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros dentro de um bar na noite de sexta-feira, 1, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no estabelecimento conhecido por bar da Loira, na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, quando um homem chegou em uma moto, desceu foi em direção a vítima e sem falar nada atirou varias.

Após cometer o crime o assassino fugiu tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área para o trabalho a perícia. Após, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.