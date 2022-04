O partido Republicanos está com suas nominatas definidas, e, segundo seu presidente regional, o deputado estadual Alex Redano, tem nomes fortes e competitivos para concorrer ao Legislativo em âmbito estadual e federal.

A legenda dispõe de nove pré-candidatos a deputado federal, sendo sete homens e duas mulheres, representando todas as regiões do Estado, e está também fechada com a nominata à disputa por vagas na Assembleia Legislativa. A pretensão da legenda e fazer um ou dois deputados federias e de dois a três estaduais.

No que diz respeito à sucessão estadual, a tendência do Republicanos é participar do time que tentará reeleger o governador Marcos Rocha.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia nessa semana, Redano, que também é presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre sua gestão à frente da Casa de Leis, declarando que, apesar da pandemia, houve uma série de avanços, além do fato do Parlamento ter trabalhado com afinco nas demandas da população do Estado de Rondônia.

Ele afirmou que até o final desta legislatura ainda haverá grandes ações do Legislativo, com a possibilidade de realização de sessões itinerantes para interiorizar o trabalho dos deputados nos polos regionais do Estado.