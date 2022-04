Chegando perto do final de seu segundo mandato, o deputado estadual Neidson de Barros Soares, que tem como base a região de Guajará-Mirim, está disposto a tentar a permanência na ALE de Rondônia, sendo então pré-candidato às eleições deste ano.

Em entrevista ao Extra de Rondônia nessa semana, ele destacou as ações do mandato atual. Explicou que, por ser da área da saúde, foi nessa vertente que pautou grande parte das ações e iniciativas do mandato, tanto com apoio às unidades de saúde em todos os Municípios, assim como nos aparelhos do Estado, através do encaminhamento de demandas das macrorregiões e unidade de saúde da capital.

Além disso, ele garante ter trabalhado em prol do funcionalismo do setor, sendo um dos artífices do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores, assim como exerceu a fiscalização e acompanhamento das ações do governo para esta área.

Mas Neidson também promoveu ações nos demais setores da administração pública, e destinou muitas verbas para sua região, em particular para Guajará. No entanto, ele reconhece que a situação do Município é difícil, dado a problemas administrativos de gestões municipais anteriores, que deixaram muitos problemas.

“Guajará têm sérios problemas financeiros, com alto comprometimento de seus recursos para sanar questões antigas, e, infelizmente, ainda vai levar algum tempo para que as coisas se encaminhem e apontem para um futuro mais promissor”, avalia. “Enquanto não sanarem tais problemas, será difícil melhorar”, arremata.

Sobre a interação de seu mandato com a gestão do governador Marcos Rocha (União Brasil), o deputado diz que a relação é muito boa, e que o governador liberou suas emendas sem dificuldade alguma, e nas que eventualmente não foram atendidas isso ocorreu por problemas de documentação de entidades e coisas semelhantes, e não por falta de interesse do governo.

Ele confirmou a pretensão de concorrer à reeleição, por acreditar ter feito um bom trabalho como parlamentar e pretender dar segmento às suas ações.