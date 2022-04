Com um histórico relevante no enfrentamento da corrupção em Rondônia, estado no qual através de seu trabalho pelo menos quatro prefeitos e muita gente poderosa acabou indo parar atrás das grades, o delegado da Polícia Federal (PF), Flori Cordeiro de Miranda Junior, 42 anos, ingressou no Podemos e é pré-candidato a deputado federal.

Com passagens marcantes em várias cidades do Estado, incluindo em Vilhena, ele foi responsável por comandar forças-tarefas que levaram ao enfrentamento de corrupção em vários níveis da administração pública, incluindo Câmaras de Vereadores, e se tornou uma referência no assunto não apenas em Rondônia, mas também na Região Norte.

Temido por poderosos, mas considerado herói por muita gente, Flori tem potencial para ser um candidato bastante competitivo, com chances reais de ser bem-sucedido na campanha, caso a convenção do Podemos o confirme como candidato no momento adequado.

De qualquer forma, sua adesão à legenda é comemorada pelos integrantes do partido, e a possibilidade de ter o delegado exercendo mandato em Brasília, representando o Estado de Rondônia, cria grande expectativa popular.

Durante o ato de filiação, Flori recebeu as boas-vidas do vereador vilhenenses Samir Ali, vice-presidente do Legislativo, e do deputado federal Léo Moraes, presidente estadual da legenda.