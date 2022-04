O reitor do IFRO de Rondônia, Uberlando Tiburtino Leite, divulgou um vídeo, através das redes sociais, em que faz um balanço das atividades ao longo de sua gestão e anuncia afastamento para lançar pré-candidatura a deputado federal.

Leite filiou-se ao MDB e alegou que sua pretensão política é uma forma de buscar outros meios de potencializar as ações da instituição, buscando o crescimento do IFRO e da educação pública de Rondônia de um modo geral.

Ele detalhou os avanços do IFRO, as parcerias com outras instituições e deixou claro que pretende usar toda sua experiência e conhecimento para viabilizar este projeto político, e pediu apoio de todos os segmentos do Instituto nesta iniciativa, tendo como fim o desenvolvimento do Estado.

Leite também ressaltou que a reitora será ocupada por pessoa qualificada para dar prosseguimento ao trabalho realizado até agora, por dispor de excelentes quadros para tanto, e que está seguro que a mudança não acarretará em prejuízos ao IFRO, aos alunos e a Rondônia.