Após o registro da ocorrência dando conta do roubo de uma caminhonete S-10 de cor vermelha, com placas e Vilhena, de propriedade de um médico da cidade de Colorado do Oeste, leia (AQUI) policiais militares daquele município com apoio de policiais de Vilhena, localizaram o veículo e prenderam um suspeito.

Após investigação, os militares localizaram o veículo na tarde desta segunda-feira, 4, na Avenida 737 com a Rua 1507, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Um jovem identificado pelas iniciais W.S.A.M., de 20 anos, foi detido como principal suspeito de ter cometido o crime.

O rapaz será levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado, onde ficará a disposição da justiça.