Por intermédio do deputado estadual Eyder Brasil (PL), centenas de moradores do distrito de Jaci-Paraná foram beneficiados pela primeira vez com o projeto Cidadania no Bairro.

A ação integrada de cidadania foi realizada pelo gabinete Força e Honra juntamente com os parceiros: Banda de Música da Polícia Militar, Impactar Cursos, Secretaria de Assistência Social e Família – Semasf, Defensoria Pública, Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) da Polícia Civil, Governo do Estado de Rondônia e Faculdade Metropolitana.

“Poder ir até a população como poder público, atendendo diversas necessidades de ações sociais junto com minha equipe tem sido gratificante, pois vem facilitando e beneficiando a vida de muitas pessoas”, destacou o parlamentar.

SERVIÇOS OFERECIDOS

A IV edição do “Cidadania no Bairro”, foi realizada na escola Estadual Tiradentes. Foram oferecidos diversos serviços gratuitos para a população como: emissão de RG e título de eleitor, atendimento para o cadastro único e bolsa família, atendimento da Defensoria Pública, orientação jurídica, atendimento odontológico e distribuição de kits de higiene bucal, teste de Covid-19, atendimento de saúde (aferição de pressão e testes de glicemia), serviços de barbearia e recreação para a criançada.

BENEFÍCIO

A estudante Sara Cristina de 15 anos aproveitou a oportunidade e já emitiu sua 1ª via de RG. “A iniciativa do deputado Eyder Brasil foi muito boa “, disse a estudante lembrando que o benefício conseguido evitou que ela se deslocasse até a Capital para aquisição do documento adquirido no Cidadania no Bairro.