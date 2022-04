O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) decidiu por suspender, temporariamente, as atividades da empresa Pizarro Hospital Dia, registrada na entidade, em decorrência de sérias irregularidades durante procedimentos para cirurgias de cataratas ocorrido em 24 de março no Hospital Regional (HR) de Vilhena (leia mais AQUI).

Conforme a nota da entidade, o mutirão, organizado pela empresa, não oferecia condições de segurança à execução do ato médico.

A entidade considerou como “surpreendentes” as condições encontradas pela equipe durante a fiscalização.

>>> VEJA A NOTA DO CREMERO:

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA PESSOA JURÍDICA

Ciente de sua atribuição de promover por todos os meios necessários para o prestígio e bom conceito da profissão, exercendo a fiscalização, o cumprimento das normas deontológicas da medicina e Resoluções do Conselho Federal de Medicina para o fiel cumprimento da legalidade, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) em plenária realizada no dia 25 de março, votou em unanimidade pela suspensão provisória da empresa Pizarro Hospital Dia Ltda., registrada no CRM/RO sob o n. 881.

Na fiscalização de rotina realizada em 24 de março passado, na cidade de Vilhena, foram constatadas sérias irregularidades no mutirão de cirurgias oftalmológicas organizado pela empresa, que não oferecia condições de segurança à execução do ato médico, conforme Resoluções do CFM e deste Conselho.

Foi deliberado, com amplo debate sobre a gravidade dos apontamentos do relatório e iminente risco de propagação de doenças oftalmológicas, pela interdição cautelar com suspensão provisória da referida pessoa jurídica, até que o procedimento administrativo seja concluído, ou até que a empresa apresente condições adequadas para realização de exame prévio e pós-operatório, com equipe de retaguarda para eventuais intercorrências cirúrgicas, sendo votado pelo plenário e aprovado por Unanimidade de Votos.

As condições encontradas pela equipe durante a fiscalização em Vilhena foram surpreendentes, ainda mais pela ampla divulgação dos casos de endoftalmite registrados em outro mutirão realizado recentemente no Estado. Este caso em especial teve seu contrato suspenso e até o momento contabilizam na Corregedoria do Cremero, depoimentos de 50 pacientes envolvidos que tiveram sua saúde prejudicada.