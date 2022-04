Com objetivo de beneficiar os servidores do Corpo de Bombeiros, a deputada estadual Rosangela Donadon, solicitou ao Governo de Rondônia para enviar as adequações necessárias à mensagem n. 166/2022, que altera anexos e simbologias da Lei Complementar de n. 965, de 20 de dezembro de 2020 do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia.

A deputada lembrou que no projeto enviado pelo Governo de Rondônia a Assembleia Legislativa, tinha como intuito alterar o Anexo de Cargos de Direção Superior e Função Gratificada do efetivo da Polícia Militar, aumentando as gratificações e a quantidade dos cargos, tal alteração visa atender a Policia Militar nos cargos do Comandante Geral, Comandante Adjunto, Chefe de Estado Maior, Corregedor Geral, Comandante de Batalhão, Comandante de Companhia Independente, entre outros, na sua estruturação.

Mas que no caso do Corpo de Bombeiros Militar a Lei se estendia apenas aos cargos de Comandante Geral e Comandante Adjunto, e a deputada ressaltou que não poderia deixar de lembrar a importância dos demais Cargos abaixo dessas cadeiras hierárquicas, como os Comandantes de Grupamento de Subgrupamentos e sucessivamente, pois as Leis que regem a Policia Militar, são as mesmas que regem o Corpo de Bombeiro Militar , o pedido da deputada foi para que fosse alterado os anexos e simbologias para beneficiar assim os servidores do Corpo de Bombeiros.

“Essa medida é justa e merecedora para os nossos militares, para tanto que já votamos favorável em primeiro turno. Porém, solicitei a alteração ao Governo de Rondônia que fizesse o envio da mensagem alterando também a estruturação do Corpo de Bombeiro Militar com isonomia ao quadro da Polícia Militar, mantendo sem nenhuma distinção, se encontrando na mesma situação que sempre foi entre esses profissionais da Segurança Pública, pois todos merecem ser beneficiados”, ressaltou a deputada.

O Major do Corpo de Bombeiros de Rondônia Mérycles Guedes Nunes acompanhou a sessão da Assembleia Legislativa e parabenizou a deputada pelo trabalho.

Após a solicitação da deputada o Governo de Rondônia enviou o projeto com as alterações apontadas beneficiando assim sem distinção os bombeiros que tanto trabalham pelo bem da população de Rondônia.