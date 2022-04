As cidades de Cacoal e Porto Velho estão se destacando na disputa do Campeonato Rondoniense 2022.

Até o momento, o União Cacoalense é o responsável pelo maior público da competição, enquanto que o Porto Velho registrou a maior renda da competição.

O maior público do Estadual foi registrado no empate do dia 12 de março entre União Cacoalense e Porto Velho em 1 a 1 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal. O duelo foi acompanhado por 1242 torcedores e registrou uma renda de R$ 14.775,00.

Já a maior renda da competição foi registrada na goleada do Porto Velho no dia 23 de março sobre o Pimentense por 7 a 2 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Ao todo foi contabilizada a renda de R$ 16.950,00 para um público de 910 torcedores.

Confira o top 5 de público e renda do Estadual:

Público Pagante:

1 – União Cacoalense 1 x 1 Porto Velho – 1242 torcedores – (12/03/2022);

2 – União Cacoalense 0 x 1 Real Ariquemes – 1180 torcedores – (19/03/2022);

3 – Porto Velho 7 x 2 Pimentense – 910 torcedores – (23/03/2022);

4 – Porto Velho 1 x 1 Genus – 507 torcedores – (19/03/2022);

5 – Genus 1 x 1 União Cacoalense – 487 torcedores – (05/03/2022).

Renda:

1 – Porto Velho 7 x 2 Pimentense – R$ 16.950,00 (23/03/2022);

2 – União Cacoalense 1 x 1 Porto Velho – R$ 14.775,00 (12/03/2022);

3 – União Cacoalense 0 x 1 Real Ariquemes – R$ 13.680,00 (19/03/2022);

4 – Porto Velho 1 x 1 Genus – R$ 9.210,00 (19/03/2022);

5 – Genus 1 x 1 União Cacoalense – R$ 6.330,00 (05/03/2022).