No 2º dia de greve, nesta quarta-feira, 6 os professores fizeram manifestação percorrendo a Integração Nacional, uma das principais avenida da cidade de Cerejeiras.

A greve, que é por tempo indeterminado, começou nessa segunda-feira, 5, com os profissionais da Educação exigindo a aplicabilidade do Piso Nacional do Magistério de 33,24% no município.

“Estamos em negociação. Contudo, a greve continua até que exista um consenso com a aplicabilidade da lei”, disse, ao Extra de Rondônia, Jesus Rodrigues da Penha, diretor municipal do Sintero.

Os professores percorrem a cidade com cartazes. Num deles, mandam recado à prefeita Lisete Marth, que não atendeu as reivindicações da categoria. “Professores na rua, prefeita a culpa é sua”.

A Comissão da entidade se reuniu com o vice-prefeito José Carlos Valendorff, que também é professor. O grupo apresentou uma proposta e a prefeitura analisa a questão que será apresentada na quinta-feira.

A GREVE

Semana passada, uma comissão da categoria manteve reunião com a prefeita Lisete Marth para tentar acordo, porém, sem sucesso. A greve foi aprovada em assembleia após a categoria rechaçar as propostas encaminhadas pela prefeitura: a primeira proposta foi de 21% e, a segunda, reduzida para 10% (leia mais AQUI e AQUI).