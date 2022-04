A Embrapa discutirá a importância da descarbonização da pecuária durante a terceira edição da Anufood Brazil – feira de negócios do setor de alimentos e bebidas, em painel na Arena Embrapa de Inovação. A feira será realizada no São Paulo Expo, em São Paulo, de 12 a 14 de abril.

Representantes da Embrapa e de empresas parceiras vão debater os principais desafios e as grandes oportunidades que as práticas sustentáveis representam para o futuro da atividade, considerando a conversão de carbono como uma fonte alternativa de renda para os produtores. As discussões também buscarão agregar contribuições e apresentar resultados de pesquisas, soluções tecnológicas e conhecimentos que tenham apelo de mercado para outros elos da cadeia da agroindústria de alimentos.

O movimento crescente de adoção de práticas mais sustentáveis na pecuária aponta que esse é o caminho assertivo para reduzir as incertezas e o custo de produção na quantificação do balanço de carbono pelos produtores, criando um fluxo promotor no âmbito da interdependência entre economia, meio ambiente e sociedade.

Os debates contarão com as presenças de Celso Manzatto, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e coordenador da Plataforma ABC+; André Novo, chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste; Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte; Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa América do Sul da Marfrig Global Foods; Taciano Custódio, diretor de Sustentabilidade da Minerva Foods e; Bárbara Sollero, gerente de Milksourcing da Nestlé.

O painel “descarbonização para agregação de valor à pecuária” terá a moderação de Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, e ocorrerá no dia 14 de abril, das 14 às 16h, no Auditório Principal.