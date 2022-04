Com muita animação começa nesta quinta-feira,7, e segue até o domingo,10, o Festival de Artes Híbridas Guaporé, que conta com apresentações de vários segmentos como teatro, dança, performance, circo, fotografia, audiovisual, música e novas mídias.

O projeto do festival é coordenado pela produtora cultural de Vilhena, Vanessa Vitória, e tem como objetivo evidenciar a cultura e a arte produzida em Rondônia e também de promover o intercâmbio cultural entre os vários segmentos artísticos e fomentar a economia criativa em Rondônia.

Vanessa Vitória informa que o festival será realizado de forma virtual e vai contar uma programação composta por 12 apresentações artísticas de vários segmentos artístico.

Segundo Vanessa o projeto do festival foi contemplado no Edital nº32/2021/SEJUCEL-CODEC 2ª Edição Pacaás Novos Prêmio para Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artístico-Culturais, no Eixo I Festival Cultural – Categoria D Artes Integradas, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/Sejucel/Fedec/RO”, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), Governo Federal.

De acordo com Vanessa Vitória, o Festival de Artes Híbridas Guaporé pretende investigar, refletir e estimular manifestações artísticas transdisciplinares, que fundem linguagens, cruzam áreas do conhecimento e proporcionam experiências a partir de diferentes saberes, com interesse em práticas e pesquisas que borram as fronteiras entre o teatro, dança, performance, música, literatura, fotografia e audiovisual.

Vanessa Vitória salienta que o festival será transmitido de virtualmente através de lives no Facebook entre os dias 7 a 10 de abril as 20h no seguinte endereço: https://www.facebook.com/Diversidadeamazonica.com1 .

“Todas as apresentações do festival visam provocar a reflexão, oxigenar, estimular e compartilhar conhecimento, arte e cultura produzida em Rondônia, espero que a população acompanhe a programação do festival e se divirta, pois estamos preparando tudo com dedicação e carinho”, falou Vanessa Vitória.

Veja a programação do festival:

Dia 7 de abril de 2022

Gabi Shima

Vídeo documentário: Memórias de um seringueiro rondoniense

Performance: Ponte

Dia 8 de abril de 2022

Videoarte: À Margem da História: mães, avós e nós

Espetáculo de dança: Maculelê :Reconstruindo o Quilombo

Clipe: Negra Mari – Amélia x Geni

Dia 9 de abril de 2022

Cena on-line: Jujubinha e Paçoquinha: Cada um no seu quadrado!

Exposição fotográfica: Faces do Quilombo

Vídeo documentário: Os Nambiquaras e o ritual da menina-moça

Dia 10 de abril de 2022

Peça teatral : Histórias de Rita

Espetáculo de comicidade: Que palhaçada é essa!

Banda Chevy e os Galácticos