O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta quarta-feira a nova ordem dos confrontos das semifinais do segundo turno do Campeonato Rondoniense 2022.

A nova tabela atende à decisão do TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia) que puniu na última terça-feira o Porto Velho com a perda de seis pontos na classificação do primeiro turno. Com isso, a ordem dos confrontos foi alterada, passando a ser: Real Ariquemes x Porto Velho e União Cacoalense x Genus.

Os jogos de ida foram agendados para duas datas. No sábado (09/04), às 15h45 (horário de Rondônia), o Genus recebe o União Cacoalense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já no domingo (10/04), às 15h30 (horário de Rondônia), o Porto Velho encara o Real Ariquemes no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Já os jogos de volta foram também programados para duas datas. No dia 14 de abril, às 15h45 (horário de Rondônia), o Real Ariquemes recebe o Porto Velho no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já no dia 16 de abril (sábado), às 19 horas (horário de Rondônia), o União Cacoalense enfrentará o Genus no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.