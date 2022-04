Nem mesmo as fortes chuvas do inverno amazônico interromperam o ritmo acelerado adotado pela gestão municipal para garantir pavimentação asfáltica nos quatro cantos da cidade.

Ao término do mês de março, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, destaca o avanço da renovação da malha viária urbana que no primeiro semestre deste ano já ultrapassou a marca dos 32 quilômetros de recapeamento.

“Está sendo elogiável a atuação direta das frentes de serviços da Secretaria Municipal de Obras”, destacou o chefe do Executivo sobre o trabalho coordenado pelo secretário da Semob, Diego Lage.

Com o objetivo de viabilizar sobrevida ao pavimento antigo e desgastado, a recuperação asfáltica busca melhorar o trânsito de veículos e pedestres, além de evitar o surgimento de buracos.

Devido à celeridade das obras, a paisagem urbana vai mudando, conforme o andamento da administração do prefeito Hildon Chaves, que desde o primeiro mandato priorizou a melhoria da qualidade de vida da população portovelhense, por meio de obras estruturais. “Na gestão passada conseguimos a pavimentação de 250 quilômetros e continuamos avançando mesmo em período chuvoso”, declarou.

Ele anunciou que está prestes a assinar a ordem de serviço para os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas no bairro Igarapé, na zona leste. O investimento supera a casa dos R$ 17 milhões. Serão contempladas vinte ruas com obras de melhorias, cujos recursos são do governo federal e contrapartida do Município.