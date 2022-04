Sempre foi uma preocupação do mandato da deputada federal Jaqueline Cassol (Progressistas) o desenvolvimento de Rondônia. Por isso, a parlamentar não mediu esforços para conseguir o retorno dos voos na cidade de Cacoal, distante 481 quilômetros de Porto Velho.

A região tem mais de 400 mil habitantes e os pousos e decolagens são importantes para todos os 18 municípios próximos, onde estão setores da economia como comércio, indústrias, frigoríficos, agropecuária que geram emprego e renda.

No ano passado, a deputada oficializou para a presidência da empresa Azul Linhas Aéreas sobre os investimentos feitos pelo poder público na melhoria da infraestrutura do Aeródromo como homologação de equipamentos de navegação, meteorologia, obras de proteção da pista, e as medidas de segurança como também ampliação do terminal de passageiros, e, solicitou o retorno das aeronaves.

Jaqueline Cassol mobilizou toda a sociedade e pediu à Agência Nacional de Aviação (ANAC) a certificação do Aeroporto para que os voos voltassem a ser frequentes, depois que investimentos foram feitos.

Outro esforço da deputada foi também pelo retorno dos voos entre Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho que já estão em pleno funcionamento.

Os voos da Azul foram paralisados em Cacoal e em todas as cidades do interior de Rondônia no início de 2020, devido a pandemia da Covid-19 e por problemas estruturais nos aeroportos. Após a suspensão das viagens, os terminais passaram por reformas.

Segundo a Azul, a retomada das viagens se tornou possível após a finalização do processo de certificação do aeroporto e da implementação de procedimentos IFR-IMC — que permite a operação dos voos mesmo em condições meteorológicas adversas.

O transporte aéreo na cidade será feito diariamente através do avião Embraer 195 E1, com capacidade para 118 passageiros.

Horários e destinos dos voos em Cacoal, RO