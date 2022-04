O ex-deputado estadual Jesuino Boabaid, filiou-se ao Partido Democrático Social – PSD e confirmou sua pré-candidatura a uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano.

Jesuino é policial militar da reserva remunerada da PM/RO e atualmente preside a maior associação representativa da classe no estado. Nas eleições de 2014, foi eleito deputado estadual por Rondônia, quando obteve 6.890 votos. Em 2018, com 9.111 votos, ficou como primeiro suplente da coligação PMN/PSC/PCdoB.

Considerado exemplo de luta pelo acesso igualitário da justiça a todos os cidadãos e um de um dos maiores expoentes do estado de Rondônia na busca dos direitos de trabalhadores públicos, Jesuíno Boabaid, traça um perfil de vida pública de ascensão política vinda do reconhecimento de profissionais de sua principal base de apoio, a Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia.

Jesuíno Boabaid é filho de Rondônia, portovelhense, nascido em 27 de março de 1980, foi criado no bairro Arigolândia, local onde conheceu sua principal apoiadora de ideal, esposa e mãe de seus dois filhos, a advogada Ada Dantas.

Seu primeiro contato com o serviço público foi através de um serviço de instalador de telefones no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), momento em que Jesuíno passou a perceber a sua admiração pelo cidadão que se dispõe a prestar seu trabalho à coletividade. Ele decide então, entrar prestar concurso para servir à Polícia Militar rondoniense.

No ano de 2002, Jesuíno Bobaid ingressou na PM/RO, atuando na Rádio Patrulha e na Base Comunitária do bairro Nacional o PM Boabaid conquistou o respeito e agradecimento da comunidade, que pelo seu trabalho desempenhado ajudou na redução da criminalidade do local.

Foi a primeira vez que Jesuíno teve a oportunidade de ouvir os anseios da comunidade como um representante do estado. Fato que fez com que ele percebesse que uma profunda mudança precisaria ser feita dentro das estruturas da Polícia Militar, para garantir qualidade de trabalho aos PM’s e segurança digna à comunidade que tanto precisa.

A partir desse momento, Jesuíno começa a encabeçar diversas pautas de reivindicação pela melhoria das condições de trabalho e salariais dos policiais militares rondonienses, assim como a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Com o passar do tempo as reivindicações levantadas pelo PM Boabaid passaram a ecoar nos batalhões rondonienses, grande parte dos policiais apoiavam as solicitações apresentadas por Jesuíno.

Com o número maior de pessoas apoiando as reivindicações, uma greve foi inevitável, e Jesuíno entraria para a história como um dos primeiros praças da Polícia Militar brasileira a liderar uma greve da categoria por melhores condições de trabalho.

O ato ousado de Jesuíno e dos policiais que aderiram à greve rendeu diversas melhorias para categoria, porém para Jesuíno Boabaid, os confrontamentos com grupos poderosos e seu ímpeto em defesa dos direitos pretendidos lhe custaram o seu afastamento da PM rondoniense.

Porém mesmo com a duras penalidades sofridas por sua luta de classe, Jesuíno e sua esposa Ada Dantas, apoiada por um grupo de militares que também buscavam melhores condições, fortaleceram o que é hoje a maior entidade representativa dos praças rondonienses, a ASSFAPOM.

À frente da ASSFAPOM, Jesuíno fortaleceu a categoria que até então sofria com a pouca representatividade dentro dos bastidores da política e dos batalhões. Em poucos a associação ultrapassou dois mil associados.

“Sem lutas não há vitórias! Nosso compromisso está sendo honrado, onde foi confiado como representante da Polícia e Bombeiro Militar de Rondônia. Agora vamos fortalecer ainda mais, como representante de todo o povo e na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, onde conseguimos num passado próximo mostrar que sou capaz e não viro as costas para quem confia!”, destacou.