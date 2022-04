Hoje pela manhã, em reunião ordinária, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Senado Federal, aprovou o Requerimento nº 15/2022, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB), cujo objetivo é a realização de Audiência Pública para debater meios para mitigar os elevados índices de violência no ambiente escolar.

Com o tema “Como enfrentar os problemas da violência nas escolas agravados pela da Pandemia”, a Audiência Pública proposta pelo senador Confúcio Moura prevê a participação de renomados especialistas na área de Educação. “A pandemia agravou bastante uma situação já ruim. Agora, parece, estão organizando brigas pelo celular, tanto no interior das unidades, nos pátios, como no entorno das escolas”, alertou o parlamentar.

O senador Flávio Arns (Podemos-PR) parabenizou a iniciativa do senador rondoniense, acrescentado que a Comissão de Educação criou uma subcomissão para discutir a educação na pandemia.

“E, na ocasião, todos os expositores se mostraram preocupados com a saúde mental dos usuários do sistema, sejam docentes, sejam alunos. Inclusive, após o trabalho da subcomissão, encaminhamos documentos aos ministérios sobre o tema e até agora, seis meses depois, não tivemos nenhuma resposta. O Requerimento do senador Confúcio Moura vem complementar e dar continuidade ao trabalho da subcomissão, que deve ser permanente”, assinalou o senador Arns.

Por sua vez, o senador Wellington Fagundes (PL-MT), elogiou a iniciativa de Confúcio Moura. “Precisamos debater isso de forma permanente. A sociedade há que entender que a escola tem o papel de ensinar e que educar é responsabilidade da família. São coisas diferentes. Tenho defendido que haja momentos conjuntos entre escolas e famílias. Já conversei com o MEC sobre a possibilidade de as escolas não fecharem nos fins de semana, ser mais um espaço de integração entre os pais, estar a serviço da comunidade”, ponderou o parlamentar.

Para o proponente do Requerimento, Confúcio Moura, a Audiência Pública aprovada pela Comissão vai possibilitar que os maiores especialistas da área se manifestem sobre o tema, “orientando prefeitos, governadores e secretários de educação em como tratar o problema. Não podemos assistir agressões de alunos contra professores e entre os próprios alunos e normalizar isso. Ou defendemos o ambiente escolar da barbárie, ou tudo está perdido!”, lamentou o senador.

No Requerimento aprovado, foram listados como convidados MAURO LUIZ RABELO, Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação; JAIRO BOUER, médico psiquiatra, educador, especialista em temas ligados à juventude; HÉLVIA PARANAGUÁ, Secretária de Educação do Governo do Distrito Federal; ROSSIELI SOARES, Secretário de Educação do Estado de São Paulo e IGOR PIPOLO, Especialista em Segurança Pública nas Escolas.