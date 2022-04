CONCESSIONÁRIAS CITRÖEN e PEUGEOT

Em Cacoal, no último dia 31, foram inauguradas por Poliana Miranda as concessionárias CITRÖEN e PEUGEOTdo renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. A dinâmica empresária toda de branco, entre os consultores de vendas das três concessionárias comandadas por ela, que inclui a FIAT PSVna Capital do Café e em Rolim de Moura.

LADO MATERNO

Em Cacoal/RO, na inauguração das concessionárias CITRÖEN e PEUGEOT do GRUPO GILBERTO MIRANDA, a empresária Poliana Miranda deu pausa na recepção ao público que fez questão de prestigiar o evento e carinhosamente mimou os filhos Arthur e Rafael.

SICOOB FRONTEIRAS PRESTIGIA

Gerentes da renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRASem Cacoal/RO, Janilson Melo de Relacionamento PJ, Stefanie Bizi do Agronegócio, Edvaldo Rodrigues gerente geral e Caio Cesar Cardoso de Relacionamento PJ prestigiaram a inauguração das concessionárias CITRÖEN e PEUGEOT do Grupo Gilberto Miranda em Cacoal/RO, no último dia 31.

DIMARE CACOAL

A CASA & DECORAÇÃOem Cacoal, maior loja de móveis e decoração de Rondônia, representa a famosa marca DIMARE de móveis planejados e tem a disposição equipe capacitada para desenvolver os sonhos dos mais exigentes clientes, com o projetista Thiago Vasconcelos e as arquitetas Jéssika Ribeiro e Laryssa Vitorino.

DIA DO AUTISMO

Profissional dedicada à profissão e a causas sociais, a fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva de cabelo preso, ao lado da mãe Margarida Peres, e entre as psicólogas Helena Veloso, Eliana Araújo e Kelly Pires, e a fonoaudióloga Elisângela Valente promoveu palestra em homenagem ao “DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO” em sua clínica AUDIODONTO em Cacoal/RO.