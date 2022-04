O Dr. Adriano Lima Toldo, Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Criminal da Comarca de Vilhena/RO COMUNICA aos reeducandos que cumprem pena nas modalidades de prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, participação em palestras de trânsito, que deverão entrar em contato com o cartório, presencialmente ou através do telefone 3316-3626 e whatsaap 3316-3680 para retornar ao cumprimento de suas penas. COMUNICA ainda, que o atendimento presencial no fórum foi retomado devendo as partes comparecerem munidos de máscara e comprovante de vacinação.