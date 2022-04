A Comissão de Saúde da Câmara de Vilhena convocou a secretária municipal Weslaine Amorim, para prestar esclarecimentos quanto às ações do setor.

Ela fará uso da tribuna do Legislativo, na sessão da próxima terça-feira, 12, para discorrer dos problemas que enfrentam a pasta.

A Comissão, formada pelos vereadores Samir Ali, Jhonatan Pagani e Zeca da Discolandia, vai ouvir as explicações da titular da Semus, entre outros, quanto a reclamações no Hospital Regional (HR) e na UPA.

Na sessão da última terça-feira, 5, ao usar a tribuna do Legislativo, Pagani reforçou a convocação da secretária e lembrou de um compromisso feito por Amorim em 21 de fevereiro passado, na reunião das Comissões, com relação à continuidade das obras de reforma do postinho de saúde no bairro Cristo Rei.

O vereador afirmou que ela se comprometeu de, no prazo de 30 dias, caso o Ministério não liberasse recursos, continuar a obra com recursos próprios do município. O prazo venceu e, já no dia 23 de março, a Câmara protocolou ofício solicitando manifestação formal da secretária quanto ao acordo. “Já se passaram mais de 40 dias desde esse compromisso, o ofício não foi respondido. O que aparenta é que a secretária acha que a gente é trouxa. Acha que vem aqui para contar mentira. Dito isso, no dia 30 de março, oficializamos convocação para que a secretária prestes esclarecimentos nessa tribuna da Casa de Leis. O pagador de imposto não quer alguém para ouvir desculpas se não sabe administrar”, desabafou.